В Мариуполе в следующем году обещают достроить социальное жилье

С начала конфликта на Донбассе в Мариуполе нашли новый дом 60 тысяч переселенцев. 3 тысячи из них остро нуждаются в жилье, еще 500 – стоят в очереди на получение квартир. Поэтому в городе продолжается капитальный ремонт нежилых зданий, где в дальнейшем смогут поселиться переселенцы, сообщает пресс-служба горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко посетил стройку по улице Красномаякской: в этом здании после завершения работ откроют 20 новых квартир. Стоимость проекта – 15 миллионов гривен. Здание введут в эксплуатацию уже в следующем году. По словам мариупольского подрядчика, работы ведутся согласно графику. До конца года планируют завершить все демонтажные работы, сделать перекрытия, кровлю, установить окна, провести теплотрассу, а с зимы – приступить к отделочным работам внутренних помещений.

Параллельно ведутся работы на улице Менделеева. Здесь практически полностью снесли здание, а на его месте «растет» новое.

«Даже двух этих домов недостаточно для решения проблемы. Поэтому мы вместе с Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом работаем над проектом строительства социального жилья в Мариуполе. Наша задача - создать условия для новых мариупольцев, в которых нуждается город, чтобы они чувствовали заботу со стороны местной и центральной власти», - подчеркнул Вадим Бойченко.