В Мариуполе вдоль Административной площади появится более 50 новых фонарей
15.11 в 09:23
По информации управления благоустройства Мариупольского городского совета, в рамках реконструкции Административной площади на ней будут установлены современные светодиодные фонари. Планируется произвести размещение 55 энергосберегающих светильников вдоль аллей площади.
Фирма-подрядчик производит работы по подготовке мест установки фонарей. Уже произведена укладка питающих кабелей и подвод их к точкам освещения. Завершаются работы по подготовке опор под фонари.
/uploads/news/964x620/oymj68uq.JPG
/uploads/news/964x620/shZIkDZO.JPG
/uploads/news/964x620/PKY5c7uc.JPG
/uploads/news/964x620/Aa3langm.JPG
2017-11-15 09:23:00
Важные новости