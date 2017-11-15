В Мариуполе вдоль Административной площади появится более 50 новых фонарей

По информации управления благоустройства Мариупольского городского совета, в рамках реконструкции Административной площади на ней будут установлены современные светодиодные фонари. Планируется произвести размещение 55 энергосберегающих светильников вдоль аллей площади.

Фирма-подрядчик производит работы по подготовке мест установки фонарей. Уже произведена укладка питающих кабелей и подвод их к точкам освещения. Завершаются работы по подготовке опор под фонари.