В Мариуполе, вероятнее всего, повсеместно отключат электроэнергию

По всему Мариуполю возможно отключение электроснабжения. Горожанам стоит заранее зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты, а также готовиться к «жаркой» ночи, поскольку кондиционеры работать не смогут, как и вся другая бытовая техника.

Сегодня заместитель городского головы Михаил Когут проведет брифинг, на котором расскажет подробности и причины возможного «блэкаута» в Мариуполе.

Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей.