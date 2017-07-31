В Мариуполе, вероятнее всего, повсеместно отключат электроэнергию
31.07 в 15:53
По всему Мариуполю возможно отключение электроснабжения. Горожанам стоит заранее зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты, а также готовиться к «жаркой» ночи, поскольку кондиционеры работать не смогут, как и вся другая бытовая техника.
Сегодня заместитель городского головы Михаил Когут проведет брифинг, на котором расскажет подробности и причины возможного «блэкаута» в Мариуполе.
Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей.
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2017-07-31 15:53:00
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