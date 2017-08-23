В Мариуполь везут кусочек 600-килограммового «Каравая мира»

На Сорочинской ярмарке харьковские мастера представили «Каравай мира» диаметром более 6 метров и общим весом в 615 килограммов. На его приготовление ушло более 300 кг муки и 60 кг изюма, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Каравай признан рекордсменом в номинации «Самый тяжелый каравай».

Выпечка состоит из 14 тематических частей: карты единой и неделимой Украины, национального флага и герба-трезубца, изображения украинских полей и 11 городов с гербами. После фиксации рекорда Национальным реестром рекордов, тематические части передали мэрам городов и руководителям структурных подразделений горсоветов Мариуполя, Селидово, Одессы, Харькова, Белгород-Днестровского, Подольского, Константиновки, Северодонецка, Курахово и Дружковки. Они поедут к детям-сиротам, переселенцам из зоны боевых действий и воинам АТО.



