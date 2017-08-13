Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе внешний вид подземного перехода не внушает оптимизма

13.08 в 20:10

Объект, который ежедневно посещают тысячи людей в центре Мариуполя, становится все непригляднее. Предприниматели, торгующие в подземном переходе, периодически "скидываются" на приведение объекта в более смотрибельный вид, но их усилия с "латанием" аварийных участков облицовки на входах в объект городской инфраструктуры, на поверку оказываются тщетными. Плитка отлетает в новых местах, как листья с деревьев под осень.

Напомним, что помимо внутренней облицовки строения, в негодность пришла и облицовка на внешних конструкциях перехода.

/uploads/news/964x620/QuxuIAv8.JPG
/uploads/news/964x620/8WQ4dJKk.JPG
/uploads/news/964x620/5bEbmy7x.JPG
/uploads/news/964x620/UyhiflnH.JPG
2017-08-13 20:10:00
Важные новости
В Мариуполе прямо-таки сезон пожаров - горела база стройматериалов "Каскад"
13.08 в 19:26
В Мариуполе около 1000 квадратных метров зелёной зоны повредил пожар
13.08 в 18:41
Лента новостей
В Мариуполе внешний вид подземного перехода не внушает оптимизма
13.08 в 20:10
В Мариуполе прямо-таки сезон пожаров - горела база стройматериалов "Каскад"
13.08 в 19:26
В Мариуполе около 1000 квадратных метров зелёной зоны повредил пожар
13.08 в 18:41
В Мариуполе очередное ДТП, теперь на Мелекинской трассе
13.08 в 17:53
В Мариуполе ДТП
13.08 в 17:13
На Харьковщине перенимают "опыт нового" выяснения отношений в спорах – при помощи взрывных устройств…
13.08 в 16:34
Опубликован первый в истории, сфотографированный NASA, снимок Земли с Луны
13.08 в 15:58
В Мариуполе сегодня завершение программы 5-го тура Премьер-Лиги
13.08 в 15:35