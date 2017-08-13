В Мариуполе внешний вид подземного перехода не внушает оптимизма
13.08 в 20:10
Объект, который ежедневно посещают тысячи людей в центре Мариуполя, становится все непригляднее. Предприниматели, торгующие в подземном переходе, периодически "скидываются" на приведение объекта в более смотрибельный вид, но их усилия с "латанием" аварийных участков облицовки на входах в объект городской инфраструктуры, на поверку оказываются тщетными. Плитка отлетает в новых местах, как листья с деревьев под осень.
Напомним, что помимо внутренней облицовки строения, в негодность пришла и облицовка на внешних конструкциях перехода.
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2017-08-13 20:10:00
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