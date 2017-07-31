В Мариуполе внезапно сработали сирены. Горожан просят не беспокоиться
31.07 в 09:10
Сегодня в Мариуполе при проведении утреннего ежедневного контроля функционирования централизованной системы оповещения населения произошел технический сбой, сообщили в пресс-службе горсовета.
«В 7:20 произошло незапланированное срабатывание сирен. Сигнал был оперативно отключен. Для выяснения причин и устранения неисправностей вызвана специализированная бригада днепропетровского филиала ПАО "Укртелеком"», - говорится в сообщении.
Жителей просят соблюдать спокойствие в случае возможного повторения сигналов.
В мэрии напомнили, что в городе начаты работы по комплексной реконструкции системы оповещения. В этом году планируется установка 84 новых блоков системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
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2017-07-31 09:10:00
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