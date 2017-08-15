В Мариуполе вновь активизировались вандалы

Результатом новой акции вандалов в Мариуполе стало повреждение мусорных урн, установленных коммунальщиками на бульваре Хмельницкого.

Отметим, что это не первое нападение неустановленных лиц на оборудование "Зеленстроя" в данном районе города. На этот раз вандалы сорвали емкость для мусора со стоек и унесли в неизвестном направлении.

Стойки были согнуты. Соседняя урна была смята.