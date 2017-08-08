Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе вновь возрождается машиностроение

8.08 в 16:23

После остановки мариупольского «Азовмаша» машиностроение в нашем городе не остановилось. Заказы успешно выполняет предприятие «Магма», и последний из них – изготовление редуктора для установки пылеугольного топлива для меткомбината имени Ильича.

Высота изделия – более 2 метров, ширина – 2,5 метра, а вес – 32 тонны. Установка пылеугольного топлива на предприятии позволило практически отказаться от использования природного газа, а также снизить расход кокса при выплавке чугуна на 20-25%.

Молодые специалисты «Магмы» (в основном – выпускники ПГТУ) успешно справились с заказом, хотя работа и была трудной.

А для комбината «Азовсталь» здесь сделали «Раму верхней тележки» весом в 80 тонн. Стоит отметить, что за такую работу ранее не бралось ни одно машиностроительное предприятие Мариуполя.

/uploads/news/964x620/Rcavv4fG.jpg
2017-08-08 16:23:00
Важные новости
Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями
8.08 в 15:58
Мэр Мариуполя утвердил ремонт здания 1911 года в исторической части города
8.08 в 15:45
Лента новостей
В Мариуполе вновь возрождается машиностроение
8.08 в 16:23
Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями
8.08 в 15:58
Мэр Мариуполя утвердил ремонт здания 1911 года в исторической части города
8.08 в 15:45
Проект «Лазурный пляж» преобразил побережье Мариуполя
8.08 в 15:24
Мариупольцы срубили в лесу соседнего района почти 30 деревьев
8.08 в 15:08
В результате пожара в неработающем кинотеатре в Донецкой области пострадал человек
8.08 в 14:36
В зарослях под мостом на Донетчине нашли гранату
8.08 в 14:17
В Украине стартовал внеочередной призыв в армию
8.08 в 13:57