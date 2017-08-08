В Мариуполе вновь возрождается машиностроение

После остановки мариупольского «Азовмаша» машиностроение в нашем городе не остановилось. Заказы успешно выполняет предприятие «Магма», и последний из них – изготовление редуктора для установки пылеугольного топлива для меткомбината имени Ильича.

Высота изделия – более 2 метров, ширина – 2,5 метра, а вес – 32 тонны. Установка пылеугольного топлива на предприятии позволило практически отказаться от использования природного газа, а также снизить расход кокса при выплавке чугуна на 20-25%.

Молодые специалисты «Магмы» (в основном – выпускники ПГТУ) успешно справились с заказом, хотя работа и была трудной.

А для комбината «Азовсталь» здесь сделали «Раму верхней тележки» весом в 80 тонн. Стоит отметить, что за такую работу ранее не бралось ни одно машиностроительное предприятие Мариуполя.