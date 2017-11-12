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В Мариуполе во время рейдов ловят нелегальных реализаторов бензина

12.11 в 10:21

В Мариуполе во время рейда правоохранители выявили продавцов бензина, промышляющих в неустановленных местах. Торговля велась с рук по фиксированной цене - 24 гривны за литр. Изъято более 60 литров бензина.

"Два реализатора топлива в различных районах города осуществляли торговлю бензином, разлитым в пластиковые емкости. У одного изъято 30 литров топлива, у второго - 35 литров", - отметили в пресс-службе полиции.

Данные торговцы уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее, в октябре правоохранители так же задерживали 4 жителей Мариуполя, которые торговали горючими материалами. Тогда было изъято более 500 литров бензина.

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2017-11-12 10:21:00
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