В Мариуполе во время субботника высадили молодые деревья, а возле гимназии №2 - новые саженцы в березовой аллее

В период субботников жители Мариуполя не только убирают опавшую листву, но и высаживают молодые деревья. Содействие в озеленении горожанам оказывают депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе мэрии.



Так, возле дома №144 по улице Куинджи активисты КСН высадили саженцы рябины и кусты боярышника. А на территории Мариупольской гимназии №2 появились новые саженцы на березовой аллее выпускников, за которой ухаживают учащиеся до самого окончания гимназии.