В Мариуполе во время субботника высадили молодые деревья, а возле гимназии №2 - новые саженцы в березовой аллее
13.11 в 12:10
В период субботников жители Мариуполя не только убирают опавшую листву, но и высаживают молодые деревья. Содействие в озеленении горожанам оказывают депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, возле дома №144 по улице Куинджи активисты КСН высадили саженцы рябины и кусты боярышника. А на территории Мариупольской гимназии №2 появились новые саженцы на березовой аллее выпускников, за которой ухаживают учащиеся до самого окончания гимназии.
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2017-11-13 12:10:00
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