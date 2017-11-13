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В Мариуполе во время субботника высадили молодые деревья, а возле гимназии №2 - новые саженцы в березовой аллее

13.11 в 12:10

В период субботников жители Мариуполя не только убирают опавшую листву, но и высаживают молодые деревья. Содействие в озеленении горожанам оказывают депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, возле дома №144 по улице Куинджи активисты КСН высадили саженцы рябины и кусты боярышника. А на территории Мариупольской гимназии №2 появились новые саженцы на березовой аллее выпускников, за которой ухаживают учащиеся до самого окончания гимназии.

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2017-11-13 12:10:00
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