В Мариуполе во время тушения пожара погиб 24-летний спасатель

Вчера, 28 июля, около 11:00 на открытой территории улицы Азовстальской в Левобережном районе Мариуполя произошел масштабный пожар. Огонь мог перекинуться на дома и гаражи, на место происшествия прибыли дополнительные силы спасателей.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, пожар полностью ликвидировали в 14:25, огонь уничтожил 10 га травы и кустов.

Во время тушения пожара потерял сознание один из спасателей – 24-летний начальник караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части лейтенант службы гражданской защиты Александр Мелихов.

Пострадавшего сразу же госпитализировали в реанимацию горбольницы №5, но около 22:30 он скончался в лечебном учреждении.



