В Мариуполе во время тушения пожара погиб 24-летний спасатель
29.07 в 13:03
Вчера, 28 июля, около 11:00 на открытой территории улицы Азовстальской в Левобережном районе Мариуполя произошел масштабный пожар. Огонь мог перекинуться на дома и гаражи, на место происшествия прибыли дополнительные силы спасателей.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, пожар полностью ликвидировали в 14:25, огонь уничтожил 10 га травы и кустов.
Во время тушения пожара потерял сознание один из спасателей – 24-летний начальник караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части лейтенант службы гражданской защиты Александр Мелихов.
Пострадавшего сразу же госпитализировали в реанимацию горбольницы №5, но около 22:30 он скончался в лечебном учреждении.
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2017-07-29 13:03:00
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