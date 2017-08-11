В Мариуполе вода заливает проспект Металлургов
11.08 в 20:35
В Мариуполе на проспекте Металлургов, напротив дома №23 в районе ДК «Маркохим», произошел порыв водопровода.
В результате по проспекту бежит ручей питьевой воды, который хоть и несет убытки, но и, надо признаться, немного освежает раскаленный асфальт в такую жару.
/uploads/news/964x620/wWz1X0E7.JPG
/uploads/news/964x620/AutIlywi.JPG
/uploads/news/964x620/dv1tcsQo.JPG
/uploads/news/964x620/QxTtH7wy.JPG
/uploads/news/964x620/sWTHu33Z.JPG
/uploads/news/964x620/5nsWuaKg.JPG
2017-08-11 20:35:00
Важные новости
11.08 в 20:55
11.08 в 20:03