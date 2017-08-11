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В Мариуполе вода заливает проспект Металлургов

11.08 в 20:35

В Мариуполе на проспекте Металлургов, напротив дома №23 в районе ДК «Маркохим», произошел порыв водопровода.

В результате по проспекту бежит ручей питьевой воды, который хоть и несет убытки, но и, надо признаться, немного освежает раскаленный асфальт в такую жару.

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2017-08-11 20:35:00
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