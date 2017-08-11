В Мариуполе вода заливает проспект Металлургов

В Мариуполе на проспекте Металлургов, напротив дома №23 в районе ДК «Маркохим», произошел порыв водопровода.

В результате по проспекту бежит ручей питьевой воды, который хоть и несет убытки, но и, надо признаться, немного освежает раскаленный асфальт в такую жару.