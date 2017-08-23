В Мариуполе вода заливает улицу
23.08 в 18:50
На улице Кирова в Мариуполе произошел порыв трубопровода. В результате вода заливает проезжую часть и тротуары.
На месте аварии уже работают коммунальщики.
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2017-08-23 18:50:00
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23.08 в 19:42