В Мариуполе военные стоматологи будут бесплатно лечить местных жителей

В этом месяце военные врачи будут бесплатно оказывать стоматологические услуги мариупольцам. Начальник 61-й военно-мобильной бригады Александр Перестюк рассказывает, что местным жителям будут оказывать все услуги, вплоть до замены имплантатов.

Врач отмечает: «Если случай тяжелый, будем проводить диагностическое лечение. Для этого ведется журнал учета. Все пожелания передадут в Киев. По необходимости, в город приедут врачи из столицы», сообщает пресс-служба горсовета.

Передвижной автомобиль находится на базе горбольницы №5. Также можно обратиться в стоматологический кабинет.