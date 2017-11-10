В Мариуполе военные стоматологи будут бесплатно лечить местных жителей
10.11 в 19:06
В этом месяце военные врачи будут бесплатно оказывать стоматологические услуги мариупольцам. Начальник 61-й военно-мобильной бригады Александр Перестюк рассказывает, что местным жителям будут оказывать все услуги, вплоть до замены имплантатов.
Врач отмечает: «Если случай тяжелый, будем проводить диагностическое лечение. Для этого ведется журнал учета. Все пожелания передадут в Киев. По необходимости, в город приедут врачи из столицы», сообщает пресс-служба горсовета.
Передвижной автомобиль находится на базе горбольницы №5. Также можно обратиться в стоматологический кабинет.
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2017-11-10 19:06:00
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