В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников
7.11 в 10:26
У перекрёстка проспекта Нахимова и улицы Итальянской восстановили уничтоженную вандалами секцию забора, закрывающего заброшенную зону со сгоревшими домами. На данном ограждении в прошлом году художники Мариуполя разместили мурал "Жизнь прекрасна", после чего street art произведение подверглось нескольким актам вандализма.
Представители группы, инициировавшей создание мурала, не исключают возможности проведения восстановления утраченной части панно.
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2017-11-07 10:26:00
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