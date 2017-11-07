В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников

У перекрёстка проспекта Нахимова и улицы Итальянской восстановили уничтоженную вандалами секцию забора, закрывающего заброшенную зону со сгоревшими домами. На данном ограждении в прошлом году художники Мариуполя разместили мурал "Жизнь прекрасна", после чего street art произведение подверглось нескольким актам вандализма.

Представители группы, инициировавшей создание мурала, не исключают возможности проведения восстановления утраченной части панно.