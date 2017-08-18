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В Мариуполе восстановлено движение троллейбусного маршрута №13 и маршрутного такси №114

18.08 в 08:39

Как сообщает пресс-служба горсовета, в связи с окончанием проведения ремонтных работ по реконструкции водоотводных стоков по ул. Нахимова, с сегодняшнего дня, 18 августа, будет восстановлено движение троллейбусного маршрута № 13 «ТФД - Кальмиусский рынок» и маршрутного такси №114 «ул. Лавицкого - пос. Мирное».

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2017-08-18 08:39:00
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