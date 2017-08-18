В Мариуполе восстановлено движение троллейбусного маршрута №13 и маршрутного такси №114

Как сообщает пресс-служба горсовета, в связи с окончанием проведения ремонтных работ по реконструкции водоотводных стоков по ул. Нахимова, с сегодняшнего дня, 18 августа, будет восстановлено движение троллейбусного маршрута № 13 «ТФД - Кальмиусский рынок» и маршрутного такси №114 «ул. Лавицкого - пос. Мирное».