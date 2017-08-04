В Мариуполе возле сгоревшего здания горуправления милиции произошло ДТП
4.08 в 13:59
Сегодня, 4 августа, на пересечении улиц Артема и Георгиевской в Мариуполе, в районе сгоревшего здания горуправления милиции, столкнулись микроавтобус и «ВАЗ».
На месте происшествия работали правоохранители.
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2017-08-04 13:59:00
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