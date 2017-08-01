В Мариуполе возобновили прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД

В Мариуполе с 1 августа возобновляется прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД города. Об этом сообщает Фонд развития Мариуполя.

Такое решение принято в связи с многочисленными просьбами, поступающими в ФРМ и муниципалитет от совладельцев многоквартирных домов, ведь на первом этапе далеко не все ОСМД смогли принять участие в проекте.

На сегодня в Мариуполе официально зарегистрировано 395 ОСМД. Первоначально на участие в программе «Уютный двор» были поданы заявки от 171 ОСМД. Теперь все остальные ОСМД смогут присоединиться к проекту.

Важный момент - заявки принимаются до конца текущего года. Реализуется проект «Уютный двор» поэтапно, исходя их финансовых возможностей Фонда.

Напомним, стартовал проект в 2016 году. На данный момент работы выполнены/выполняются в 136 ОСМД.