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В Мариуполе возобновили прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД

1.08 в 09:52

В Мариуполе с 1 августа возобновляется прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД города. Об этом сообщает Фонд развития Мариуполя.

Такое решение принято в связи с многочисленными просьбами, поступающими в ФРМ и муниципалитет от совладельцев многоквартирных домов, ведь на первом этапе далеко не все ОСМД смогли принять участие в проекте.

На сегодня в Мариуполе официально зарегистрировано 395 ОСМД. Первоначально на участие в программе «Уютный двор» были поданы заявки от 171 ОСМД. Теперь все остальные ОСМД смогут присоединиться к проекту.

Важный момент - заявки принимаются до конца текущего года. Реализуется проект «Уютный двор» поэтапно, исходя их финансовых возможностей Фонда.

Напомним, стартовал проект в 2016 году. На данный момент работы выполнены/выполняются в 136 ОСМД.

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2017-08-01 09:52:00
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