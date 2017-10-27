В Мариуполе временно не работают короткие номера экстренных служб

Сегодня с 11:15 в связи с техническими причинами в работе линии 102 возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок, сообщили в полиции.

Введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102:

- 066-9-102-102;

- 068-9-102-102;

- 073-9-102-102.

Вызвать полицию граждане могут по городскому телефону дежурной части Мариупольского отдела полиции: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12.

Также возможны проблемы при попытке дозвониться на экстренную линию 103. Мариупольцы могут воспользоваться временными номерами:

- 050-704-38-90;

- 098-388-09-69;

- 093-522- 79-09.

Если возникли проблемы со связью на линии 101, обратиться в ГСЧС при необходимости можно по следующим номерам: (0629) 51-56-74; (0629) 51-56-75; 097-311-18-18; 050-526-00-01; 093-323-45-46.