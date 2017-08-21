В Мариуполе выбрали лучшую дворНяшку

Вчера в Городском саду Мариуполя прошел конкурс-выставка беспородных животных «Моя ДворНяшка». В нем приняло участие около 20 хозяев со своими питомцами, сообщает пресс-служба горсовета.

«Выставка приурочена к Международному дню бездомных собак, который проходит каждую третью субботу августа. Во многих странах мира организуют благотворительные акции и различные мероприятия. Их цель - призвать людей не быть равнодушными к бездомным животным», - отметила депутат горсовета Анна Зайцева.

Компетентное жюри оценивало конкурсантов в разных номинациях: друг детей, основатель моды, собака-охранник, лучший антистресс, лучшая прическа, лучший оперный вокал, артист малых и больших сцен.

В результате кубок «Моя ДворНяшка-2017» получили Саши и хозяин Мурат.

Все участники конкурса получили подарки.