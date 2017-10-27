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В Мариуполе выделили материальную помощь нуждающимся и людям с тяжелыми заболеваниями

27.10 в 17:48

К городской власти за материальной помощью обратились 67 жителей. Большинство случаев касались компенсаций за лечение и приобретение лекарств. Каждое заявление рассматривалось индивидуально.

Как отметил директор Департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель, до конца текущего года город может оказать людям помощь на общую сумму 395 тыс. грн.

В результате комиссия выделила 10 тысяч гривен 58-летнему афганцу и ликвидатору аварии на ЧАЭС, страдающему онкологическим заболеванием.

Бурные обсуждения вызвало выделение средств на ремонт слухового аппарата 6-летнему ребенку, с диагнозом хроническая глухота. Как подчеркнула представитель Кальмиусской райадминистрации, в 2014 году мальчику был вживлен имплантат, а в декабре 2016 года городской комиссией было выделено 7 тысяч гривен на приобретение нового аккумулятора для слухового имплантата. Но уже с сентября этого года устройство перестало работать. По заключению специалистов, на ремонт требуется более 25 тысяч гривен. Как пояснила мама ребенка, которая самостоятельно воспитывает еще двоих малышей, мальчику сделали операцию в Киеве. На погашение ее стоимости и требуются деньги. Члены комиссии проголосовали за выделение 12,5 тысяч гривен, которые женщина обязалась погашать в клинику в рассрочку.

Также сегодня рассмотрели обращения пострадавших от пожаров и горожан, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях. В результате удовлетворено пять заявлений погорельцев. Оказана помощь имолодой женщине с грудным ребенком, муж и отец которой погибли в крушении сухогруза этим летом. Ей выделили деньги на ремонт балкона.

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2017-10-27 17:48:00
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