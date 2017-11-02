В Мариуполе высадили аллею сакур

Как сообщалось ранее, сегодня Мариуполь посетил министр-советник Посольства Японии Мичио Харада. По случаю 25-летия дипломатических отношений Украины и Японии, в Приморском парке высадили аллею сакур. В Посадке 20-ти новых деревьев приняли участие Мичио Харада и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее здесь уже высаживали сакуры – это было весной этого года. Теперь здесь на 20 деревьев больше, а вскоре в Мариуполе вырастет свой японский сад, сообщает пресс-служба горсовета.

Мичио Харада пообещал, что Япония и дальше будет сотрудничать с Украиной, а сам он вернется в Мариуполь для того, чтобы посмотреть, как выросли сакуры.