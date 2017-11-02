В Мариуполе высадили аллею сакур
2.11 в 13:43
Как сообщалось ранее, сегодня Мариуполь посетил министр-советник Посольства Японии Мичио Харада. По случаю 25-летия дипломатических отношений Украины и Японии, в Приморском парке высадили аллею сакур. В Посадке 20-ти новых деревьев приняли участие Мичио Харада и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Напомним, ранее здесь уже высаживали сакуры – это было весной этого года. Теперь здесь на 20 деревьев больше, а вскоре в Мариуполе вырастет свой японский сад, сообщает пресс-служба горсовета.
Мичио Харада пообещал, что Япония и дальше будет сотрудничать с Украиной, а сам он вернется в Мариуполь для того, чтобы посмотреть, как выросли сакуры.
/uploads/news/964x620/BzG9tf6g.jpg
/uploads/news/964x620/bjTTx4Xd.jpg
/uploads/news/964x620/H2bnXnsU.jpg
/uploads/news/964x620/fNsaJ5nu.jpg
/uploads/news/964x620/9EAfSH4c.jpg
/uploads/news/964x620/yvnGncxA.jpg
/uploads/news/964x620/xOFnC400.jpg
/uploads/news/964x620/Stz7Jkdc.jpg
/uploads/news/964x620/Zup5aWVh.jpg
2017-11-02 13:43:00
Важные новости
2.11 в 13:03