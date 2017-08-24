Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе высадили клумбу в виде сине-желтого флага

24.08 в 15:08

Сегодня после торжественного митинга возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция «Квітни, рідна Україно!».

Так, городской голова Вадим Бойченко, депутаты, чиновники, силовики, военные, священнослужители и местные жители высадили цветы синего и желтого цветов, которые в итоге образовали клумбу в виде украинского флага, сообщает пресс-служба горсовета.

На его создание ушло около 500 саженцев.

/uploads/news/964x620/jkxycoXQ.JPG
/uploads/news/964x620/ynpk8fLD.JPG
/uploads/news/964x620/Zok1yvPQ.JPG
/uploads/news/964x620/oUHl2oZb.JPG
/uploads/news/964x620/lcxx0mGO.JPG
/uploads/news/964x620/llYuBDi0.JPG
/uploads/news/964x620/Tvl0XORt.JPG
/uploads/news/964x620/AL6VZKkk.JPG
/uploads/news/964x620/oECwvDyj.JPG
/uploads/news/964x620/QVLjkGKy.JPG
/uploads/news/964x620/jZXdoRU0.JPG
/uploads/news/964x620/9TsP5Kv1.JPG
/uploads/news/964x620/RDk6I5NL.JPG
/uploads/news/964x620/WWIKLI96.JPG
/uploads/news/964x620/OtkVemGG.JPG
/uploads/news/964x620/pUftkk9w.JPG
2017-08-24 15:08:00
Важные новости
В Мариуполе подарили квартиры вдовам погибших сотрудников ГСЧС и СБУ
24.08 в 14:34
В День Независимости в Мариуполе приняли в Академию полиции 50 курсантов
24.08 в 14:04
Лента новостей
В Мариуполе высадили клумбу в виде сине-желтого флага
24.08 в 15:08
В Мариуполе подарили квартиры вдовам погибших сотрудников ГСЧС и СБУ
24.08 в 14:34
В День Независимости в Мариуполе приняли в Академию полиции 50 курсантов
24.08 в 14:04
Реакция правительства на резкое подорожание автогаза
24.08 в 13:51
День Независимости в Мариуполе: в городе прошла молитва за мир в Украине
24.08 в 13:44
На побережье в Мариуполе появились провалы
24.08 в 13:10
Россия в День Независимости Украины отправила на Донбасс гуманитарный конвой
24.08 в 11:58
В Мариуполе пройдут открытые слушания по вопросу пересмотра тарифов на воду
24.08 в 11:25