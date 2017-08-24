В Мариуполе высадили клумбу в виде сине-желтого флага

Сегодня после торжественного митинга возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция «Квітни, рідна Україно!».

Так, городской голова Вадим Бойченко, депутаты, чиновники, силовики, военные, священнослужители и местные жители высадили цветы синего и желтого цветов, которые в итоге образовали клумбу в виде украинского флага, сообщает пресс-служба горсовета.

На его создание ушло около 500 саженцев.