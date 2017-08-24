В Мариуполе высадили клумбу в виде сине-желтого флага
24.08 в 15:08
Сегодня после торжественного митинга возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция «Квітни, рідна Україно!».
Так, городской голова Вадим Бойченко, депутаты, чиновники, силовики, военные, священнослужители и местные жители высадили цветы синего и желтого цветов, которые в итоге образовали клумбу в виде украинского флага, сообщает пресс-служба горсовета.
На его создание ушло около 500 саженцев.
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2017-08-24 15:08:00
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