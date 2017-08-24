В Мариуполе выступают Real O и Наталья Могилевская: Настя Востокова через 15 лет вернулась в родной город
24.08 в 19:25
Сейчас на Театральной площади Мариуполя проходит праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. На сцене уже выступил оркестр и лучшие творческие коллективы города, а сейчас всем известные песни исполняют девушки из группы Real O.
В последнее время состав коллектива полностью обновился, и сейчас одной из солисток является Анастасия Востокова. Кстати, Настя родом из Мариуполя и сама сегодня призналась, что в последний раз выступала на сцене родного города около 15 лет назад.
Далее для мариупольцев выступит наставница группы – певица Наталья Могилевская.
/uploads/news/964x620/CFk7c7Fz.jpg
2017-08-24 19:25:00
Важные новости