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В Мариуполе выступают Real O и Наталья Могилевская: Настя Востокова через 15 лет вернулась в родной город

24.08 в 19:25

Сейчас на Театральной площади Мариуполя проходит праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. На сцене уже выступил оркестр и лучшие творческие коллективы города, а сейчас всем известные песни исполняют девушки из группы Real O.

В последнее время состав коллектива полностью обновился, и сейчас одной из солисток является Анастасия Востокова. Кстати, Настя родом из Мариуполя и сама сегодня призналась, что в последний раз выступала на сцене родного города около 15 лет назад.

Далее для мариупольцев выступит наставница группы – певица Наталья Могилевская.

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2017-08-24 19:25:00
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