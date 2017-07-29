В Мариуполе японский художник разрисовал стены обстрелянной школы на Восточном

Сегодня, 29 июля, в Мариуполе торжественно откроют мурал японского художника Миядзаки Кенсуке «Mittens – Солидарность» по мотивам сказки «Рукавичка». В рамках проведения Года Японии в Украине и реализации глобального проекта художника «Сквозь стены» (Over the Wall) рисунок нарисовали на стене школы № 68 (ул. Олимпийская, 199), которая пострадала в результате обстрела Восточного.

При этом мурал изображает традиционную как для украинского, так и для японского фольклора рукавицу

В открытии мурала примут участие: Коджи Цуцуи – первый секретарь Посольства Японии в Украине; Вадим Бойченко – мэр города Мариуполя; Пабло Матеу – представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине.