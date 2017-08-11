В Мариуполе задержали группу вымогателей, которые собирали «дань» с местных предпринимателей

В Мариуполе сотрудники СБУ, прокуратуры и правоохранительных органов задержали трех местных жителей, которые занимались вымогательством и, угрожая расправой, требовали деньги у местных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, трое местных жителей ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Как выяснилось, вымогатели периодически собирали «дань» с предпринимателей. У них дома нашли деньги.

Предварительно факт квалифицировали по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.