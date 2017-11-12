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В Мариуполе задержали рыбака с незаконным уловом рыбы на 82 тысячи гривен

12.11 в 12:59

Сотрудники отдела пограничной службы «Мариуполь» совместно с представителями Госрыбохраны на мосту «Азовсталь» задержали мужчину, который осуществлял незаконный лов рыбы запрещенным орудием лова типа «паук».

Уловом браконьера оказались молодые особи пиленгаса и тарани. Сумма нанесенного ущерба составляет около 82000 гривен, сообщили в Госпогранслужбе.

По данному факту были проинформированы представители Национальной полиции.

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2017-11-12 12:59:00
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