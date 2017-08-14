В Мариуполе закроют движение общественного транспорта по улице Нахимова

В связи с выполнением работ по реконструкции водоотводных стоков с 15 по 19 августа будет закрыто движение транспорта по ул. Нахимова, сообщает пресс-служба горсовета.

Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- на троллейбусной маршруте №13 «ТФД-Кальмиусский рынок» будут работать автобусы МАЗ №13А прямым направлением пр. Нахимова - пр. Металлургов. Обратным направлением - по схеме движения маршрута;

- автобусный маршрут №114 «ул. Лавицкого - пос. Мирный» будет курсировать прямым направлением: ул. Итальянский - ул. Осипенко - пр. Мира - пр. Металлургов. Обратным направлением - по схеме движения маршрута.