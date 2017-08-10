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В Мариуполе закрыли «массажный салон», в котором клиентам предоставляли интимные услуги

10.08 в 16:58

В Мариуполе силовики закрыли массажный салон, который располагался прямо в жилом доме и где молодые девушки предоставляли интимные услуги.

Как выяснилось, правоохранители наблюдали за этим заведением на протяжении 4 месяцев. Как выяснилось, эротический массаж был лишь одним пунктом из списка предоставляемых услуг сексуального характера. Стоимость услуг – от 400 до 5 тысяч гривен. Попасть сюда можно было лишь по предварительной записи по телефону, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Администратор салона – 20-летняя девушка, массажистка. Она набирала девушек-«сотрудниц», учила их, печатала рекламные листовки (которые распространяли в определенных местах) и вела бухгалтерию. Также в салоне постоянно находилось по 5-6 девушек. Они приезжали из разных регионов, в том числе и неподконтрольных территорий, и жили прямо по месту «работы».

Владельцы заведения гарантировали клиентам отсутствие видеосъемки, однако полицейские во время обыска обратили внимание на толстое зеркало в приемной - за ним скрывалась видеокамера.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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2017-08-10 16:58:00
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