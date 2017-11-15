В Мариуполе закрыли нарколабораторию

В Мариуполе силовики закрыли нарколабораторию, которую обустроили прямо в жилой квартире. Двое мужчин варили наркотики, пока жена одного из них работала в ночную смену. Сама женщина о дополнительном «заработке» своего мужа ничего не знала.

Когда супруга была дома, оборудование вывозили. Все оно помещалось в картонной коробке. Мобильной «наркокухней» пользовалась еще одна пара – молодая семья, которая хранила оборудование в подвале возле своей квартиры, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Производители» ознакомились и с азами маркетинга: наркотики варили на выходные и перед датами получения зарплаты клиентов. 1 грамм готового амфетамина продавали по 600 гривен, в основном наркотики покупали молодые люди.

Часть «продукта» четверка оставляла для личного употребления.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация действиям злоумышленников будет предоставлена после проведения экспертизы.