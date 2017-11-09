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В Мариуполе запустили интерактивную карту города. Учтены интересы маломобильных жителей

9.11 в 15:17

С сегодняшнего дня на официальном сайте мэрии Мариуполя запущен новый сервис – Информационная карта города.

Сервис предоставлен в формате интерактивной карты с возможностью получения более детальной информации по объектам, расположенным на территории Мариуполя. Путеводитель города содержит интуитивно понятный интерфейс, удобную навигацию и дополнительную информацию, сообщили в пресс-службе горсовета.

Также учтены интересы маломобильной группы населения для поиска объектов с наличием пандусов.

Отмечается, что на данный момент в интерактивной карте опубликованы учреждения сферы образования, но в скором времени справочник будет дополнен новыми категориями и объектами, которые интересны посетителям.

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2017-11-09 15:17:00
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