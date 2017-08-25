Электрошкаф системы наружного освещения города неустановленные лица расписали черной краской из баллончика. Эстетика внешнего вида города нарушена на проспекте Нахимова недалеко от офиса ОБСЕ. На боковой панели электрошкафа вандалы написали слова "кря" крупными буквами.