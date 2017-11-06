В Мариуполе завершается реконструкция обзорной площадки у моря
6.11 в 13:43
Смотровая площадка, которой заканчивается аллея Приморского парка, ведущая от площади Воинов-освободителей, находится на финальной стадии реконструкции.
С мая здесь были заменены парковые скамьи, их количество увеличено на три удобных лавочки. В октябре было установлено 4 светильника, а теперь произведена замена обрамляющих бордюров и ФЭМ плитки. На обновление покрытия ушло более 10 дней.
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2017-11-06 13:43:00
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