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В Мариуполе завершается реконструкция обзорной площадки у моря

6.11 в 13:43

Смотровая площадка, которой заканчивается аллея Приморского парка, ведущая от площади Воинов-освободителей, находится на финальной стадии реконструкции.

С мая здесь были заменены парковые скамьи, их количество увеличено на три удобных лавочки. В октябре было установлено 4 светильника, а теперь произведена замена обрамляющих бордюров и ФЭМ плитки. На обновление покрытия ушло более 10 дней.

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2017-11-06 13:43:00
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