В Мариуполе завершается реконструкция обзорной площадки у моря

Смотровая площадка, которой заканчивается аллея Приморского парка, ведущая от площади Воинов-освободителей, находится на финальной стадии реконструкции.

С мая здесь были заменены парковые скамьи, их количество увеличено на три удобных лавочки. В октябре было установлено 4 светильника, а теперь произведена замена обрамляющих бордюров и ФЭМ плитки. На обновление покрытия ушло более 10 дней.