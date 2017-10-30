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В Мариуполе завершается третий этап реконструкции Административной площади

30.10 в 08:44

В центре города перед зданием сгоревшего горсовета произведена укладка тротуарной плитки от улицы Казанцева до подземного перехода. Выход из подземного перехода, ранее здесь заблокированный, открыт во все направления.

Также к местам будущего размещения вдоль аллеи светильников подведены провода электропроводки. Начата подготовка опор для установки дополнительных фонарей.

Ранее здесь поменяли покрытие аллей от подземного перехода в сторону улицы Университетской и в сторону здания банка.

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2017-10-30 08:44:00
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