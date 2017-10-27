В Мариуполе завершился футбольный турнир на Кубок мэра

В Мариуполе проходили состязания на Кубок мэра по футболу. За главный приз сражалось 77 команд общеобразовательных школ. В их числе - 18 женских.

Как отметили в мэрии, из всех городов Донецкой области, только в Мариуполе существует и развивается женский футбол.

В ходе финальной игры команда Технического лицея обыграла школу №68 со счетом 2:0. Призеров среди юношей и девушек отметили кубками, медалями и дипломами, а всем командам-участникам подарили футбольные мячи.