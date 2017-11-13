В Мариуполе завершился мемориал В.С.Бойко: определен победитель турнира

В городе 10-12 ноября прошел турнир памяти Героя Украины Владимира Семеновича Бойко. Организаторами мемориала выступили ФК «Мариуполь» и Федерация Футбола Мариуполя.

В турнире приняли участие 8 команд, которые были разбиты на две группы, сообщили в пресс-службе мариупольского клуба.





В воскресенье состоялись полуфиналы, которые получились упорными и довольно эмоциональными. Сперва «Портовик» в напряженнейшей битве сломил сопротивление «Титана» - 1:0. Во втором полуфинале сразились «Мариуполь» U-21 и краматорский «Сапфир» (чемпион Донецкой области). Судьба путевки в финал решалась в серии пенальти, в результате удача улыбнулась гостям — 7:6.

В матче за 3-е место «Титан» опять-таки в серии пенальти одолел «Мариуполь» U-21.

В финале сошлись «Портовик» и «Сапфир». В основное время победителя не удалось выявить, а в послематчевой «лотерее» сильнее оказалась краматорская команда.

Лучшим игроком турнира был признан Александр Кузнецов («Сапфир»), лучшим вратарем — Ярослав Хоменко («Портовик»), лучшим защитником — Марк Колесников («Титан»), лучшим полузащитником — Вячеслав Гади («Портовик»), лучшим нападающим — Александр Породько («Мариуполь» U-21), лучшим бомбардиром — Антон Вацюк («Сапфир»).