В Мариуполе завершился один из этапов реконструкции Административной площади

Работники подрядной организации, которые проводят реконструкцию Административной площади, завершили работу над созданием одной из центральных аллей, ведущей перпендикулярно от проспекта Мира к центральному входу здания "Гипромеза".

Широкая аллея уложена плиткой ФЭМ, был заменен бордюрный камень обрамления. Помимо этого, участвующий в подготовке к озеленению клумб площади "Зеленстрой" произвел завоз чернозема и его разравнивание на участке, прилегающем к данной аллее.

Напомним, реконструкцию Административной площади спонсирует греческий благотворительный фонд Пантелеймона Бумбураса, на проект по благоустройству выделено около 18 млн грн. А из городской казны на озеленение площади планируется направить более 4 млн грн.

В настоящее время идет процесс согласования проекта озеленения, выполненного фирмой "Голландські троянди", с профильными службами и руководством города для принятия окончательного варианта внешнего вида Административной площади.