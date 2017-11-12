Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе завершился один из этапов реконструкции Административной площади

12.11 в 17:46

Работники подрядной организации, которые проводят реконструкцию Административной площади, завершили работу над созданием одной из центральных аллей, ведущей перпендикулярно от проспекта Мира к центральному входу здания "Гипромеза".

Широкая аллея уложена плиткой ФЭМ, был заменен бордюрный камень обрамления. Помимо этого, участвующий в подготовке к озеленению клумб площади "Зеленстрой" произвел завоз чернозема и его разравнивание на участке, прилегающем к данной аллее.

Напомним, реконструкцию Административной площади спонсирует греческий благотворительный фонд Пантелеймона Бумбураса, на проект по благоустройству выделено около 18 млн грн. А из городской казны на озеленение площади планируется направить более 4 млн грн.

В настоящее время идет процесс согласования проекта озеленения, выполненного фирмой "Голландські троянди", с профильными службами и руководством города для принятия окончательного варианта внешнего вида Административной площади.

/uploads/news/964x620/KmqjLmlk.JPG
/uploads/news/964x620/xk8AgYZM.JPG
/uploads/news/964x620/FFAJMRLG.JPG
/uploads/news/964x620/3vWqRfqp.JPG
2017-11-12 17:46:00
Важные новости
Возле КПВВ Донетчины раздавались звуки выстрелов
12.11 в 18:27
В Украину ненадолго вернется тепло: местами температура воздуха достигнет 16 градусов
12.11 в 17:59
Лента новостей
Возле КПВВ Донетчины раздавались звуки выстрелов
12.11 в 18:27
В Украину ненадолго вернется тепло: местами температура воздуха достигнет 16 градусов
12.11 в 17:59
В Мариуполе завершился один из этапов реконструкции Административной площади
12.11 в 17:46
В Мариуполе состоятся показы фильмов XIV Международного путешествующего фестиваля «Docudays UA»
12.11 в 17:29
Демографы встревожены: население Украины значительно уменьшится
12.11 в 16:58
Трамп хочет разрешить ситуацию в Украине с помощью России
12.11 в 16:18
В Киеве прошла очередная акция протеста - Марш возмущенных
12.11 в 15:53
Наблюдатели ОБСЕ не попали в места хранения вооружения ДНР
12.11 в 14:29