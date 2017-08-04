В Мариуполе завершён первый этап реконструкции Административной площади
4.08 в 10:13
Открыт заблокированный ранее выход из подземного перехода на Административную площадь. Это произошло после завершения ремонта части тротуара, ведущего к пересечению с улицей Университетской. На этом участке было удалено асфальтовое покрытие и уложена плитка ФЭМ.
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2017-08-04 10:13:00
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