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В Мариуполе завершён первый этап реконструкции Административной площади

4.08 в 10:13

Открыт заблокированный ранее выход из подземного перехода на Административную площадь. Это произошло после завершения ремонта части тротуара, ведущего к пересечению с улицей Университетской. На этом участке было удалено асфальтовое покрытие и уложена плитка ФЭМ.

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2017-08-04 10:13:00
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