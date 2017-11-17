Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе завтра третий осенний субботник: жителей приглашают на общегородскую уборку

17.11 в 15:59

В субботу, 18 ноября, в 9:00 в Мариуполе пройдет третий общегородской субботник осени. Наводить порядок будут во всех районах города.

Структурные подразделения исполкома Мариупольского горсовета выйдут на уборку территории в Приморском парке в районе фонтана «Посейдон».

Депутаты горсовета совместно с КСН и жителями займутся уборкой территории, прилегающей к избирательным округам.

Работники Левобережной райадминистрации наведут порядок в зеленой зоне на участке от ул. Донской, 53 до ул. Пашковского, 64а, а сотрудники Кальмиусской райадминистрации – в парке по ул. Карпинского. Приморская райадминистрация планирует произвести уборку территории по ул. Черноморской - от ул. Кронштадтской до ул. Морских десантников. Центральная райадминистрацией запланировала работы по наведению чистоты и порядка в сквере им. В.Н. Осипцова.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности будут выполнять работы по благоустройству подведомственных территорий.

Жителей города приглашают принять активное участие в общегородском субботнике.

/uploads/news/964x620/Ke2R0cAQ.jpg
2017-11-17 15:59:00
Важные новости
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19
На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06
Лента новостей
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19
На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06
Депутаты Мариуполя разделились во мнении относительно запрета гастролей цирков с дрессированными животными
17.11 в 16:27
В Мариуполе завтра третий осенний субботник: жителей приглашают на общегородскую уборку
17.11 в 15:59
ДТП у пешеходного перехода в Мариуполе: Daewoo протаранил Hyundai
17.11 в 15:39
Окончательный вариант закона о реинтеграции Донбасса утвержден и будет направлен в Раду
17.11 в 15:26
На позициях ВСУ в зоне АТО побывали американские военные
17.11 в 14:59
Ледовый каток в центре Мариуполя оборудуют трибуной и введут платное посещение
17.11 в 14:49