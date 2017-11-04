В Мариуполе «Зеленый центр Метинвест» отметил свою годовщину

Сегодня в Мариуполе общественный союз «Зеленый центр Метинвест» отметил 4-ю годовщину со дня своего создания. В этот праздник активисты Центра устроили большой субботник, а для юных мариупольцев провели развлекательную программу с играми и конкурсами на Театральной площади.

Стоит отметить, что за время своей деятельности «Зеленый центр» помогал жителям и КСНам в вопросах благоустройства. Только в текущем году по заявкам горожан во дворах многоэтажек установлено около 200 лавочек, 2 беседки, 3 детских игровых площадки и 1 спортивный комплекс для молодежи. Проводилась уборка и озеленение территории города. А благодаря акции «Чистый подъезд», свои лестничные площадки домов привели в порядок жители 3600 квартир из всех районов Мариуполя.

Популярным стал и конкурс социальных проектов «Город нашими руками». В 2017 году горожане подали 140 заявок, а победители реализовали проекты при поддержке компании "Метинвест". Общая сумма инвестиций составила 1,5 млн грн.

Еще один конкурс - «Цветущий город» помог всем желающим украсить свои балконы, окна и палисадники растениями, сделав город более ярким. А с помощью программы «Источник» возродили заброшенные источники воды в Мариуполе и в Приазовье. Таких источников уже 8, а также 1 восстановленный колодец в Сартане.

Кроме этого недавно запущена новая акция "Посади дерево" - 1600 зеленых насаждений украсят придомовые участки в Мариуполе.

Для школьников действует образовательная экологическая программа «Зеленый росток». За 3 года ребята поучаствовали в проектах: «Сдай батарейку - сохрани природу», «Школа ландшафтного дизайна», «Наша Земля, наша среда, наш дом». Набирают обороты и спортивные праздники под названием «Зеленые старты», которые пришлись по душе детям и их родителям.

«Вместе мы сделаем больше» - таков лозунг «Зеленого центра», который действительно доказывает данное утверждение на деле, и планирует в дальнейшем так же помогать мариупольцам.

«Впереди у нас очень большая работа по поддержке инициатив наших жителей. Эта инициатива сейчас растёт, жители становятся более активным, они обращаются к нам за помощью и мы рады им помогать. Я надеюсь, мариупольцы видят, что город с каждым днём становится уютнее. К тому же «Зеленый центр» сейчас приобретает филиалы и в других городах Украины», - отметил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.