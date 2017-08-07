В Мариуполе Жебривский обещает построить мусоросжигательный завод

В Краматорске губернатор Донецкой области Павел Жебривский открыл строительство второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов, который будет обслуживать весь север региона.

Строительство планируют завершить до конца текущего года, на эти цели из областного бюджета выделено 94 миллиона гривен.

В рамках 5-летней программы по утилизации отходов Жебривский обещает построить еще как минимум один жиросжигательный завод – в Мариуполе. По словам главы администрации, деньги на это есть, желание – тоже.

Кроме того, в скором будущем на Донетчине появится первое в Украине сертифицированное оборудование по утилизации люминесцентных ламп. Далее в планах – утилизация ртути, тяжелых металлов и медицинских отходов.

Также 5-летняя программа предполагает, что по всей области будут убраны все стихийные свалки, созданы региональные, зональные полигоны ТБО, перегрузочные и сортировочные станции, закуплена техника для уборки мусора, введен раздельный сбор.