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В Мариуполе жители общежития уже неделю живут без воды

4.08 в 08:42

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратились жители общежития по адресу ул. Зелинского, 87. Уже на протяжении недели у них нет холодной воды, и это в жару, когда столбики термометров поднимаются до отметки в 40 градусов.

Возмущенные жители отмечают, что в доме живут грудные дети и пенсионеры: «Раньше можно было хотя бы нагреть воду для соблюдения всех гигиенических процедур, а сейчас мы лишены даже такой возможности. На улице температура +40°С ,а мы не можем даже элементарно принять душ!»

Жильцы призывают городские власти: «В общежитиях тоже живут люди, с такими же потребностями, как люди в квартирах, обратите на нас внимание, пожалуйста!»

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2017-08-04 08:42:00
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