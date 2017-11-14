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В мариупольской «Академии полиции» выпустили курсантов

14.11 в 20:56

Сегодня, 14 ноября, состоялся выпуск и принятие присяги слушателей Мариупольского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции" Донецкого юридического института МВД Украины. Курсы первичной подготовки полицейских прошел 41 человек из Донецкой, Тернопольской, Львовской и Ровенской областей, сообщает пресс-служба горсовета.

Поздравить курсантов пришли заместитель городского председателя - управляющий делами исполкома Ярослав Хотнянский и начальник управления по вопросам безопасности, противодействия коррупции, оборонно-мобилизационной работы и внутренней политики Григорий Березун.

Лучшие слушатели учебных групп №9 и №10, участковые офицеры Данно Татьяна, Линкин Максим, Мальцев Илья и Танадайчук Неля получили благодарности ректора института МВД.

«Этот день является одним из самых торжественных для каждого из вас. Сегодня перед вами стоят ответственные задания, решение которых требует обладания безукоризненными профессиональными и личными качествами. Глубокими знаниями и отличной подготовкой. Заслужить доверие граждан мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и чуткостью к проблемам каждого и в первую очередь - грамотной и профессиональной работой», - отметил Ярослав Хотнянский.

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2017-11-14 20:56:00
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