В мариупольской больнице №4 уже весной откроется отремонтированное детское отделение – единственное в регионе

В Украине пока полноценно не вступила в силу медицинская реформа, а в Мариуполе уже повышают уровень оказания медицинских услуг. В этом смогли лично убедиться журналисты и представители власти, которые посетили городскую больницу №4 им. И.К.Мацука.

Здесь продолжается капитальный ремонт третьего инфекционного отделения для детей с респираторной вирусной инфекцией и в детской инфекционной реанимации. В дальнейшем планируют на базе больницы объединить все детские инфекционные отделения, поставить современное оборудование и открыть лабораторию и рентген-кабинет.

К слову, отделение детской инфекционной реанимации – единственное в Донецкой области. Комбинат «Азовсталь» помогает делать здесь ремонт, общая стоимость которого – 7,5 миллионов гривен. Работы должны завершить следующей весной.

А в операционном блоке уже «на лицо» перемены: в конце прошлого года здесь установили новое оборудование, и теперь операции проходят быстрее, а пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни. Операции проводят бесплатно: заплатить необходимо лишь за медикаменты.

А сегодня представители власти отправились с проверкой в военный госпиталь.