В мариупольской больнице пациентка покончила жизнь самоубийством
22.08 в 16:31
В терапевтическом отделении горбольницы №4 одна из пациенток покончила жизнь самоубийством.
Как рассказала и.о главного врача Татьяна Овчинникова, у погибшей была сложная форма диабета, цирроз печени. За ней постоянно ухаживали муж и сестра, но утром пациентка все-таки осуществила задуманное, пишет «Остров».
По словам врача, женщина пошла в ванную, а через несколько часов тело в луже крови обнаружил медбрат, который пришел сделать женщине укол инсулина.
Как выяснилось, самоубийца порезала вены ножом.
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2017-08-22 16:31:00
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