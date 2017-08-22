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В мариупольской больнице пациентка покончила жизнь самоубийством

22.08 в 16:31

В терапевтическом отделении горбольницы №4 одна из пациенток покончила жизнь самоубийством.

Как рассказала и.о главного врача Татьяна Овчинникова, у погибшей была сложная форма диабета, цирроз печени. За ней постоянно ухаживали муж и сестра, но утром пациентка все-таки осуществила задуманное, пишет «Остров».

По словам врача, женщина пошла в ванную, а через несколько часов тело в луже крови обнаружил медбрат, который пришел сделать женщине укол инсулина.

Как выяснилось, самоубийца порезала вены ножом.

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2017-08-22 16:31:00
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