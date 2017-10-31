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В мариупольской Сартане оборотни и ведьмы пожаловали в CherDak

31.10 в 11:48

В Сартане в недавно открытом центре CherDak молодежь организовала креативный праздник, посвященный Хэллоуину. На вечеринку пожаловали мумии, оборотни, скелеты, ведьмы, «страшно» красивые королевы и многие другие, передает пресс-служба поселка.

Веселье проходило в неформальном общении с забавными тематическими конкурсами и танцами. Была и необычная фотозона с висящей куклой «Джек». Гостей угощали соками, мини-бутербродами и сладостями.

Напомним, Мариуполь начал отмечать Хэллоуин еще на выходных.

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2017-10-31 11:48:00
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