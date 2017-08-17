В мариупольской воинской части Нацгвардии вспыхнул пожар
17.08 в 17:55
Сегодня в полдень пламя охватило крышу строения в ВЧ № 3057, встревожив военнослужащих. Выяснилось, что пожар возник из-за возгорания сухой травы за оградой части на улице Итальянской.
Для борьбы с пламенем были вызваны пожарные, которые пришли на помощь военным. Совместно возгорание удалось затушить, для этого пришлось разобрать часть крыши здания.
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2017-08-17 17:55:00
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