В мариупольской воинской части Нацгвардии вспыхнул пожар

Сегодня в полдень пламя охватило крышу строения в ВЧ № 3057, встревожив военнослужащих. Выяснилось, что пожар возник из-за возгорания сухой травы за оградой части на улице Итальянской.

Для борьбы с пламенем были вызваны пожарные, которые пришли на помощь военным. Совместно возгорание удалось затушить, для этого пришлось разобрать часть крыши здания.