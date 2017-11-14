Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В мариупольском дворе спустя десятки лет установили новые лавочки

14.11 в 11:40

Во дворе, объединяющем многоэтажки на участке между улицей Казанцева и переулком Нахимова, установили с десяток новых лавочек, облицованных деревянным брусом.

Отметим, что на указанном участке во дворе скамьи почти полностью отсутствовали в течение десятков лет. Их не было ни у детской площадки, ни у многочисленных подъездов домов.

По словам местных жителей, их дома не вошли в ОСМД, а благоустройство проведено при поддержке властей.

/uploads/news/964x620/vNjfviB1.JPG
/uploads/news/964x620/0x9AxNNH.JPG
/uploads/news/964x620/zlFvDyjJ.JPG
/uploads/news/964x620/rYRutvqs.JPG
/uploads/news/964x620/NTsOHhC0.JPG
/uploads/news/964x620/2gnk5c9H.JPG
2017-11-14 11:40:00
Важные новости
В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами
14.11 в 12:01
Россия соглашается лишь на 3 из 29 пунктов плана США по введению миротворцев на Донбасс
14.11 в 11:14
Лента новостей
В Донецкой области женщина нашла на улице пакет с патронами
14.11 в 12:01
В мариупольском дворе спустя десятки лет установили новые лавочки
14.11 в 11:40
Россия соглашается лишь на 3 из 29 пунктов плана США по введению миротворцев на Донбасс
14.11 в 11:14
В Мариуполе горела пристройка к дому
14.11 в 10:56
Метинвест-Промсервис расширяет социальную программу для сотрудников
14.11 в 10:39
Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел: поврежден дом
14.11 в 10:07
В Мариуполе сегодня два дома остались без воды
14.11 в 09:51
В Мариуполе две 15-летние девочки пытались покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток
14.11 в 09:32