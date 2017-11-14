В мариупольском дворе спустя десятки лет установили новые лавочки

Во дворе, объединяющем многоэтажки на участке между улицей Казанцева и переулком Нахимова, установили с десяток новых лавочек, облицованных деревянным брусом.

Отметим, что на указанном участке во дворе скамьи почти полностью отсутствовали в течение десятков лет. Их не было ни у детской площадки, ни у многочисленных подъездов домов.

По словам местных жителей, их дома не вошли в ОСМД, а благоустройство проведено при поддержке властей.