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В Мариупольском колледже искусств впервые за 40 лет делают капитальный ремонт

3.11 в 18:33

В прошлом году Мариупольскому колледжу искусств (ранее музыкальное училище) исполнилось 50 лет, и 40 из них здание не видело ремонта. 2 года назад за собственные средства здесь отремонтировали аварийные балконы и частично – общежитие.

Но наконец и колледжу улыбнулась удача. За областные средства здесь начали ремонт фасада здания. По словам директора учебного учреждения Валентины Андроновой, на эти деньги частично сделают крышу и актовый зал, а в общежитии – душевую, водопровод и крышу. На два эти проекта было выделено по 900 тысяч гривен.

Ход ремонта лично контролирует заместитель главы Донецкой ВГА Игорь Стокоз. Он специально приехал в Мариуполь, чтобы убедиться в том, что вскоре дети смогут учиться в обновленном здании. Правда, ремонт несколько затягивается, но чиновник обещает повлиять на подрядчиков.

Игорь Стокоз пообещал сделать все возможное, чтобы двери обновленного колледжа открылись до конца года. А далее необходимо браться за капитальный ремонт внутри здания. По предварительным подсчетам, он обойдется области в 62 миллиона гривен.

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2017-11-03 18:33:00
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