В мариупольском сквере разобрали парковые скамьи
25.08 в 13:04
В Театральном сквере на двух соседних скамьях были демонтированы лакированные доски.
Напомним, что ремонт лавочек был произведён в конце 2016 года. Все облицовочные доски были заменены. На их обновление потрачено 30 тысяч гривен.
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2017-08-25 13:04:00
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